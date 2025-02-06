TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 6 Şubat Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Türkiye’yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 6 Şubat Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kurtulmuş mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat…

Milletimizin hafızasında derin izler bırakan büyük bir acının ve aynı zamanda büyük bir dayanışmanın yıl dönümündeyiz.

O gece ve sonrasında yaşananları, kurtarma ekiplerinin umut dolu mücadelesini, milletçe kenetlenerek sergilediğimiz dayanışmayı unutmadık, unutmayacağız.
11 ilimizi doğrudan etkileyen ve ülkemizi derinden sarsan bu büyük felaket, birlik olduğumuzda nasıl güçlü durabildiğimizi de gösterdi.

Yaşadığımız bu unutulmaz acı bizlere sorumluluklar yüklüyor. Devlet olarak üzerimize düşeni yapmak, şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hâle getirmek ve insanımızı en iyi şartlarda yaşatmak, Türkiye’yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur.

Deprem bölgelerinde yaraları sarmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımız büyük bir gayret gösteriyor, şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu çalışmaların ötesinde, vatanımızın her köşesinde yaşanabilecek afetlere karşı daha hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz.

Milletimiz, bu büyük felaketin ardından fedakarlığıyla ve yardımlaşma ruhuyla bir kez daha tarih yazdı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya, dayanışma içinde daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz.
Asrın felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyor, ailelerinin ve ve milletimizin acısını bu vesileyle bir kez daha paylaşıyorum. Mekanları cennet olsun.''

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Kaynak: Haber Merkezi

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