Tarihi Sikkeleri İnternette Satışa Çıkardılar

Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.

Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.



Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü.

Kaynak: İHA