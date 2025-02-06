Tarihi Sikkeleri İnternette Satışa Çıkardılar

İznik'ten çıkarıldığı tahmin edilen 2 bin yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa konuldu. Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanları yakalamak için çalışma başlattı.

Tarihi Sikkeleri İnternette Satışa Çıkardılar

Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.
Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.

Tarihi Sikkeleri İnternette Satışa Çıkardılar - Resim : 1
Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa İznik Polis Operasyon
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı
Kütahya'da Korkunç Yangın: Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti Kütahya'da Korkunç Yangın: Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak' O İlleri İşaret Etti! '7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'
Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu
Meteoroloji'den Yola Çıkacaklara Uyarı: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, Kuvvetli Kar Var Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, 17 İl İçin Sarı Alarm
Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı
14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor 14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor