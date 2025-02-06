Tarihi Sikkeleri İnternette Satışa Çıkardılar
İznik'ten çıkarıldığı tahmin edilen 2 bin yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa konuldu. Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanları yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.
Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.
Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü.
Kaynak: İHA