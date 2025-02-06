Kütahya'da Korkunç Yangın: Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde yangın çıktı, Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi. Alevler 2 saatte kontrol altına alınabildi.

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Kütahya'da Korkunç Yangın: Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Balıköy beldesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu'nun yalnız ikamet ettiği iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tavşanlı ve Balıköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Tamamen yanması sonucu kullanılamaz hale gelen eve giren ekipler, burada ikamet eden Tolu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tolu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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