Tavuk Çiftliğinde Yangın Faciası: Binlerce Civciv Öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk üretim çiftliğinde yangın çıktı. Yangında yaklaşık 4 bin 500 adet civciv öldü. Öte yandan maddi hasar meydana geldi

Son Güncelleme:
Tavuk Çiftliğinde Yangın Faciası: Binlerce Civciv Öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir firmaya ait piliç üretim tesisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tünel şeklindeki kümesin büyük bölümünü sardı.

Tavuk Çiftliğinde Yangın Faciası: Binlerce Civciv Öldü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 4 bin 500 adet 35 günlük civciv öldü. Öte yandan maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin
Son Güncelleme:
Sırrını Sadece İzmirliler Biliyor! Yaprak Sarmaya Lezzet Katan Tüyo Sırrını Sadece İzmirliler Biliyor! Yaprak Sarmaya Lezzet Katan Tüyo
Tıkanan Baca Yangına Neden Oldu: Sokağı Dumanlar Kapladı Tıkanan Baca Yangına Neden Oldu: Sokağı Dumanlar Kapladı
İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı: Kelkit Hayvan Pazarında Şap Hastalığı Riski İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı: Kelkit Hayvan Pazarında Şap Hastalığı
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi