Tıkanan Baca Yangına Neden Oldu: Sokağı Dumanlar Kapladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tıkanan baca yangınına neden oldu. Sokağı saran yoğun duman nedeniyle vatandaşlar panik olurken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tıkanan Baca Yangına Neden Oldu: Sokağı Dumanlar Kapladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Hasan Efendi Mahallesi 1919 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, zemin katta ikamet eden ev sahiplerinin ısınmak için sobayı yaktığı sırada tıkanan baca yangına neden oldu. Sokağı saran yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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