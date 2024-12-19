İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı: Kelkit Hayvan Pazarında Şap Hastalığı Riski

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde komşu illerde görülen şap hastalığı görülmesinin ardından Kelkit hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

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İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı: Kelkit Hayvan Pazarında Şap Hastalığı Riski

Gümüşhane'nin Kelkit Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığının komşu illerde görülmesinin ardından Kelkit’te bulunan hayvanlara bulaşmasını engellemek ve muhtemel bir salgını önlemek amacıyla Kelkit hayvan pazarının kapatıldığı bilgisi aktarıldı.

5996 sayılı Veteriner Hekimleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. Maddesi ve Şap Hastalığının Kontrolüne Yönelik İlişkin Yönetmeliği kapsamında 19 Aralık 2024 tarih ve 2024/3 sayılı Hayvan Sağlığı Komisyon Kararı ile kapatılan hayvan pazarı, ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.

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Kaynak: İHA

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Gümüşhane
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