Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni Gıda İfşaları... Bu Dört Markaya Dikkat! Yediğimiz Gerçekten Sucuk mu?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son gıda ifşalarına göre dört markanın piliç sucuğunda kanatlı eti tespit edildi. Bir firmanın soslu tavuk köfte harcından ise sakatat ve soya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ifşalarına devam ediyor. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni ürünler eklendi. Listede farklı markaların sucuklarından çıkanlar dikkat çekti.
One Tat, Afyonkarahisar Kocatürk, Afyonkarahisar Ceylaner, Ertürk markalarının piliç sucuklarında kanatlı eti tespit edildi. Mansur Catering firmasının soslu tavuk köfte harcında ise sakatat ile soya tespit edildi.
Listede dikkat çeken bir başka ürün ise Küçükçekmece'de yer alan Mehmet Usta Baklavaları'nda oldu. Fıstıklı baklavanın içinden ay çekirdeği çıktı.
İşte o liste:
Kaynak: Haber Merkezi