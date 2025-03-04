Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Yanıtladı: Ramazan'da Yumurta, Et ve Süte Zam Gelecek mi?

Ramazan ayı boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerine zam gelecek mi? Vatandaşın merakla beklediği soruyu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de yanıtladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Yanıtladı: Ramazan'da Yumurta, Et ve Süte Zam Gelecek mi?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'deki ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada Ramazan ayında yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Amerika'da etkili olan kuş gribine dikkat çeken Yumaklı, "Bizim haberlerden izlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette bu iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını getirdi" dedi.

Yumaklı, son dönemde Türkiye'deki üreticilerin iç piyasada ihtiyaç olan yumurtayı üretip fazlasını ihraç etmek üzere yoğun bir çabası olduğunu belirterek, "Yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem de üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Yanıtladı: Ramazan'da Yumurta, Et ve Süte Zam Gelecek mi? - Resim : 1

ZAM GELECEK Mİ?

Bazı temel gıda maddelerinde fiyatlarla alakalı bir takım sorunlar oluşturulabildiğini ancak yumurta üretimi ile ilgili ve bunların fiyatıyla alakalı herhangi bir problem olmayacağının belirtildiğinden bahseden Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ben de buradan bakanlığımızın ilgili birimlerinin geliştirdiği hatların, yani bu tavuk türlerinin üretmiş olduğu ürünlerden bu mesajı da vermiş olayım, Ramazan boyunca bizim ihtiyacımız fazlasıyla var. Yumurtada ve diğer gıda ürünlerinde, et ürünlerinde, süt ürünlerinde herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olursa da hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine Maliye Bakanlığı kendi kulvarlarımızda gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

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Kaynak: İHA

Etiketler
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