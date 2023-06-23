Tarım Bakanlığı göz göre halk sağlığını riske atıyor: Kırmızı et içeren ürünlerde "tahşiş" değerlendirmesi yapılmayacak

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıda pide, lahmacun, börek v.b. kırmızı et içeren ürünlerde tahşiş değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca aynı ürün gruplarında histolojik muayene ve kanatlı et aranması programında numune alınmamasını söyledi.

Halk sağlığını doğrudan etkileyen Bakanlık tarafından gönderilen bu yazıyı Gıda Mühendisi ve Gerçek Gündem yazarı Mete Yolaş, Gerçek Gündem'e değerlendirdi.

Yolaş, Avrupa Birliği'nin giriş şartlarından biri olan gıdada taklit ve tahşiş için oluşturulan mevcut bir liste olduğunu ve denetimin de şartlardan biri olduğunu söyledi. Yolaş, bu şarta göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirli aralıklarla gıdalardan numuneler alarak "taklit ve tahşiş" olan gıdaları kamuya bildirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı.

Bakanlığın bir süredir bu denetimleri düzenli yapmadığını ifade eden Yolaş, "Bu yazıyla da ürünlerde tespit edilen taklit-tahşişleri, taklit-tahşiş olarak değerlendirmeyin ve bu saatten sonra yapılacak olan denetimlerde de ürünlerden numune almayın, diyor. Tamamen kırmızı et ile ilgili tahşişi listeden çıkartıyor. Şu an listede ne var onu da bilmiyoruz. Kim ne gıda suçu işledi, hangi firmalar var, hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

Bu yazıyı bir "skandal" olarak değerlendiren Yolaş, "Yurttaş olarak et almak istiyorsunuz ya da bir yerde yiyeceksiniz ancak onun içinde kanatlı eti var. Bakanlık kendi eliyle gıda sahtekarlığının önünü açmış oluyor. Bunu yapanları da cezalandırmıyor ve yurttaşı korumuyor" diye kaydetti.

Yapılan denetimlerin "yozlaştığını" ifade eden Yolaş, her sene bir önceki senenin denetim sayısını geçmeye çalıştıklarını ancak yapılan denetimde yeterli sayıda gıda mühendisi bile bulunmadığının altınız çizdi.

Bakanlığın bu kararının sebeplerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz ekonomik yansımalar. Yolaş, "Öyle bir noktaya geldik yurttaş satın alamayacak durumda. Yurttaşın satın almasını sağlamak için fiyatı düşürmek lazım. Bunu da tahşişle yapıyor. Ayrıca üreticinin de daha fazla kar etmek için yaptığı bir uygulama da olabilir. Olması gereken fiyattan satıyor ancak kanatlı et kullanıyor. Aradaki fark cebine kar olarak kalıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem