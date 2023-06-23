Soruşturma açan savcıya seslenmişti; Gazeteci Barış Terkoğlu'na hakaret davası

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında kamu görevlisine hakaretten dava açıldı.

Soruşturma açan savcıya seslenmişti; Gazeteci Barış Terkoğlu'na hakaret davası

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazı nedeniyle hakkında bir dava daha açıldı. 

Terkoğlu hakkında "Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor" ve “Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin” başlıklı haber ve yazıyla ilgili üç İstanbul C. Başsavcılık yetkilisinin şikayetiyle İstanbul 2. Asliye Ceza’da “hakaret” davası açıldı.

Terkoğlu hakkında açılan hakaret davasına ilişkin olarak "Savcının soruşturma açtığını öğrenince "Savcı Bey Geliyorum Bu Yazıyı da Ekleyin" başlıklı yazı yazmıştım. Savcı, "peki" deyip onu da eklemiş. Sırada "Bir de Bu Var" başlıklı yazı var:)" dedi. 

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Barış Terkoğlu Gazeteci
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