İYİ Partili Ergun'dan Bakan Yumaklı'ya: Bakanlıkta kaç adet yangın söndürme uçağı ve helikopteri var?

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını Meclis gündemine taşıdı. Ergun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarıyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi.

Ergun, önergesinde şunları kaydetti:

“1 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasındaki dönem, ülkemizde ‘yangın mevsimi’ olarak bilinmektedir. Temmuz ve ağustos ayları ise orman yangınları açısından bu dönemin en riskli aylarıdır. 2021 yılında Türkiye’yi ve Muğla’yı etkisi altına alan tarihimizin en büyük orman yangınları da bu aylarda ortaya çıkmış ve büyük orman kayıplarına yol açmıştır. Temmuz ve ağustos aylarına yaklaştığımız bu süreçte, Bakanlığınız tarafından orman yangınları ile mücadele konusunda bazı hususların açıklığa kavuşturulması önem arz etmektedir.”

“KAÇ ADET YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VE HELİKOPTERİ VAR”

Ergun, Bakan Yumaklı’ya, “Bakanlığınız bünyesinde, 2023 yılı haziran ayı itibariyle toplam kaç adet yangın söndürme uçağı ve helikopteri vardır? Bu uçak ve helikopterlerin özellikleri nelerdir? 2021 yılındaki yangın felaketinden sonra Bakanlığınız envanterine kaç adet yangın söndürme uçağı ve helikopteri eklenmiştir? Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün envanterinde, Muğla’da çıkabilecek orman yangınlarına etkin müdahale edilebilmesi için kaç adet yangın söndürme uçağı ve helikopteri vardır? Muğla’da ve Türkiye genelinde orman yangınları ile mücadele amacıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 2021 yılında kaçtı ve 2023 yılı itibariyle bu sayı kaç olmuştur? Orman yangınları ile mücadele amacıyla Bakanlığınız tarafından geçtiğimiz aylarda İzmir ve Muğla merkezli olarak hava üssü kurulacağı açıklanmıştı. Söz konusu hava üslerinin akıbeti nedir” sorularını sordu.