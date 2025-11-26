Tarihi Ziyaretin Ayrıntıları Belli Oldu! Papa 14. Leo Yarın Türkiye'ye Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek. Türkiye ziyaretinde Papa'ya, Patrik Bartholomeos da eşlik edecek. İkili, 28 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesine geçip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.

İLK DURAK ANITKABİR

Yarın Ankara'ya gelecek 14. Leo'nun ilk durağı Anıtkabir olacak. Daha sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni yapılacak ve 14. Leo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Papa 14. Leo

ANKARA'DAN SONRA İSTANBUL

Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından aynı gün İstanbul'a geçecek. Leo, cuma sabahı, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaretinin ardından Papa 14. Leo, helikopterle İznik'e geçecek.

İZNİK'TE AYİNE KATILACAK

Bu yıl, Hıristiyanlıkta büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı. Papa, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında gizli kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek. Arkeolojik alanda ayin düzenleyecek.

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

İstanbul'a dönüşünde ise piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek. Papa Leo, ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak.

Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

İZNİK'TE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan İznik'te Papa'nın ziyareti öncesi güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki huzur ve güven uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri incelendi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri de artırılırken, parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulaması yapılırken, sürücü ve yolculara da bilgilendirmelerde bulunuluyor. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda eş zamanlı denetimlerin süreceği belirtildi.

