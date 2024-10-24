Tarihi Eser Operasyonu: 100 Sikke ve 15 Obje Yakalandı

Kocaeli'de tarihi eser operasyonu düzenlendi. 100 sikke ve 15 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Tarihi Eser Operasyonu: 100 Sikke ve 15 Obje Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Dilovası ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Helenistik ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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