Burhaniye Belediyesi'nden Okullarda Kantin Denetimi

Burhaniye Zabıtası, okul kantinlerinde hijyen koşulları, iş yeri ruhsatları ve gıdaların son kullanma tarihlerini denetliyor. Denetimlerde sağlığa uygunluk, çalışma ortamı ve çöp yönetimi de titizlikle inceleniyor; kantinlerin 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe ve ortak şartlara uygunluğu kontrol ediliyor.

Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmelere ise tutanak tutulup gerekli uyarılar yapılıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan tüm kantin ve işletmelerde periyodik denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA