Kuşadası Belediyesi'nde Altyapı Çalışmaları

Kuşadası Belediyesi, kentte yaklaşan kış mevsimi öncesinde etkili olması beklenen yoğun yağışların neden olabileceği su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada Kadınlar Denizi Mahallesi Kayı Sitesi’nin önünde bulunan 580’inci Sokak’taki eğimli alana 300 metre, Değirmendere Mahallesi’nde ise Sinerji Sitesi’nin önünde yer alan bölgeye 250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeniyor. Çalışma, yağmur suyu ızgaralarının imalatıyla tamamlanacak.

Böylece her iki mahallede de aşırı yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA