Tapu Sahiplerine Önemli Uyarı: 90 Güne Dikkat!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli tapu sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Açıklamada, yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği vurgulandı.

Ön alım hakkı kullanımı için tanınan 90 günlük süre içinde başvurularını tamamlamayan tapu sahipleri, haklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaklar.

Detaylar şu şekildi:

"Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine yapılan bu kritik uyarıda, yasal süre içinde başvuru yapmamaları halinde haklarını kaybedecekleri belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip. Tapular, taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri kayıt altına alır. Tek bir kişiye ait olan tapular "müstakil tapu" olarak adlandırılırken, birden fazla kişiye ait olan tapular "hisseli tapu" olarak bilinir.

HİSSELİ TAPUNUN SATIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Tapunun satışı konusunda izlenecek yöntemler, tapunun cinsine göre değişiklik gösterir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı, hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.

ŞUFA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hisseli tapularda, hissedarların ön alım hakkı (şufa hakkı) bulunur. Bu hak sayesinde, bir hissedar hisselerini satmak istediğinde diğer hissedarlar bu payı öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. Ancak bu hak, belirli bir süre sınırı içinde kullanılmalıdır.

Bir hissedar, diğer hissedarlara haber vermeden hisse satışını gerçekleştirdiğinde, diğer hissedarların itiraz hakkı bulunur ve tapu devrinin iptali talep edilebilir. Bu nedenle, hisseli tapu satışında, alıcılar diğer hissedarlardan yazılı feragatname almalıdır.

90 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ​​​​​​​

Hisseli tapu üçüncü bir kişiye satıldığında ve bu satış işlemi noter aracılığıyla hissedarlara bildirildiğinde, paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 90 gün içerisinde ön alım talepli dava açmalıdır. Süre içerisinde dava açılmaması durumunda, ön alım hakkı kaybedilir. Ayrıca, hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda, ön alım talepli dava açma süresi 2 yıl olup, bu süre içerisinde dava açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer."