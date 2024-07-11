MSB, Yeni Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı: İşte Fiyat ve Başvuru Tarihi

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2024 yılının ikinci yarısında ücret 217 bin 870 TL oldu. Bakanlık, "8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" açıklamasında bulundu.

MSB, Yeni Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı: İşte Fiyat ve Başvuru Tarihi

2024 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik ücretiyle ilgili resmi açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı yeni bedelli askerlik ücretini resmen duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

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