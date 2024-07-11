AKOM Saat Verip Uyardı: Şiddetli Yağış Bütün Şehri Esir Alacak!

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yağması beklenen yağışların tüm şehri etkisi altına alacağını ve yarına kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

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AKOM Saat Verip Uyardı: Şiddetli Yağış Bütün Şehri Esir Alacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da aralıklarla süren yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak il geneline yayılacağını bildirdi.

AKOM Saat Verip Uyardı: Şiddetli Yağış Bütün Şehri Esir Alacak! - Resim : 1

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul güne Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmurla başladı. Aralıklarla devam eden yağışlar ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak il geneline yayılacak ve akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam edecek.

AKOM Saat Verip Uyardı: Şiddetli Yağış Bütün Şehri Esir Alacak! - Resim : 2

Yağışlı havanın cuma günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi, sıcaklıkların hafta sonu 32-34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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