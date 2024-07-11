Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), simit tezgahının kaldırıldığını öne sürerek açlık grevine başlayan Üzeyir Kurt'un iddialarına yönelik açıklama paylaştı.

Açıklamada, simit tezgahı için alınan geçici izin belgesinin Üzeyir Kurt'un hayatını kaybeden babası Bekir Kurt adına olduğu ve tezgahların varislere devredilmediği belirtildi.

İBB'nin açıklaması şöyle:

"Bazı medya kuruşlarının yayınladığı haberlerde; Üzeyir Kurt isimli vatandaşın sahip olduğu simit tezgahının İBB tarafından elinden alındığı ve bunun üzerine açlık grevine başladığına ilişkin ifadeler yer almıştır.

Geçici işgaliye izinleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52’nci maddesine istinaden 1 yıl süre ile her yıl Ocak ayı itibariyle yeni yılda yenilenerek geçici olarak verilmektedir. Üzeyir Kurt isimli şahsın vefat eden babası Bekir Kurt adına işgaliye izninin 2015 yılından itibaren İlçe Belediyesi’nden İBB’ye devrinin yapıldığı, Bekir Kurt’un Şişli İlçesi, Teşvikiye Caddesi No:22 Hak Pasajı önü adresinde simit satış izninin olduğu, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında geçici işgaliye izinlerinin yenilendiği tespit edilmiştir.

Geçici işgaliye izni bulunan Bekir Kurt’un 05.12.2020 tarihinde vefat ettiği ve sonrasında oğlu Üzeyir Kurt’un söz konusu işgaliye izninin üzerine devredilmesi için 20.01.2021 tarihli dilekçe ile müracaat ettiği anlaşılmıştır.

MİRAS HAKKI GİBİ DEVREDİLEMEZ

İşgaliye izninin geçici olarak belli bir şahsa verildiği, şahsın vefat etmesi veya hakkından feragat etmesinin miras hakkı gibi devredilemeyeceği değerlendirilerek 2021 yılından itibaren vefat edenlerin tezgahları varislerine devredilmemektedir. Verilen geçici işgaliye izinlerin müktesep hak teşkil etmemesi ve varisler arasında sorunlara neden olmasından dolayı vefat edenlerin tezgahlarının kaldırılması hususunda karar alınmış olup, söz konusu tezgahın açılmaması konusunda Üzeyir Kurt’a uyarılar yapılmıştır. Uyarıları dikkate almayan Üzeyir Kurt’a ait izinsiz tezgah yedd-i emin esasları doğrultusunda alınarak depoya kaldırılmıştır."