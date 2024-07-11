ÖSYM Açıkladı: Kamuya Yerleştirme Tercih Başvuruları Başladı

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirmeler için yapılacak başvuruların son tarihini açıkladı.

ÖSYM Açıkladı: Kamuya Yerleştirme Tercih Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmelerle ilgili tercih başvurularını almaya başladı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 18 Temmuz'a kadar yapabilecek.

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacağını bildirdi. Kamuya yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün başladığını bildiren ÖSYM, adayların tercih başvurularını 18 Temmuz 23.59'a kadar yapılabileceğini kaydetti.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. ÖSYM, adayların tercih işlemleri için KPSS kılavuzunu dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
ÖSYM
AKOM Saat Verip Uyardı: Şiddetli Yağış Bütün Şehri Esir Alacak! Ne Zaman Başlayıp, Ne Zaman Bitecek?
KRT'de Beklenmedik Veda! Eşyalarını Toplayıp Kanala Veda Etti... KRT'de Beklenmedik Veda! Eşyalarını Toplayıp Kanala Veda Etti...
Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi
Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Afyon’da Peş Peşe Korkutan Depremler! Afyon’da Korkutan Depremler!
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'