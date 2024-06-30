Talep yok, dayatma var! Akademik liselerin kontenjanı düşürüldü, imam hatiplerin artırıldı

AKP'nin imam hatip sevdası kontenjanlara yansıdı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından akademik liselerin kontenjanı düşürülürken, MEB imam hatip ve meslek liselerindeki kontenjanları yükseltti.

Talep yok, dayatma var! Akademik liselerin kontenjanı düşürüldü, imam hatiplerin artırıldı

2023 yılına kıyasla akademik liselerde kontenjanlar yüzde 18,5 oranında azaltıldı. İmam hatip ve meslek liselerinde ise kontenjan artışı yüzde 8,1 oldu. Buna göre; merkezi sınavla okula kayıt yaptıracak olan en az 3 öğrenciden biri istemediği okul türüne yerleşecek veya örgün eğitim dışına çıkacak.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; akademik lise olarak adlandırılan fen bilimleri, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin kontenjanı 5 bin 620 azaltılırken imam hatiplerde bin 192, meslek liselerinde 824 ve fen bilimleri, sosyal bilimler ve meslek imam hatip liselerinde ise 2 bin 16’ya yükseltildi.

Kontenjanların en çok azaltıldığı iller ise şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul: 880
  • Ankara: 450
  • Adana: 300
  • Bursa: 270
  • Diyarbakır: 240
  • Antalya: 180
  • Kocaeli: 180
  • Malatya: 150
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