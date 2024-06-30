98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame isimli safkan, jokeyi Akın Sözen ile kazandı.

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98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

Üç yaşlı İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesade gerçekleştirilen koşuya bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 22 safkan katıldı.

İstanbul Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Akın Sözen'in bindiği ve Emrah Agun'un sahibi olduğu "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

Dragon Flame, koşuyu 2.28.36'lık dereceyle kazandı.

98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu - Resim : 1

KARİYERİNDE İLK

Akın Sözen bu yarışla birlikte kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.

Yarışta ikinciliği Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı ve Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Zıska" adlı safkan 2.28.75'lik dereceyle elde etti.

Mehmet Salih Çelik'in jokeyliğini yaptığı 2 numaralı Borrego ise koşuyu 2.28.93'lük dereceyle üçüncü sırada tamamladı.

98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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