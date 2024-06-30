Mauro Icardi'ye sürpriz teklif: Düşünmek için süre istedi
Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'tan rekor bir teklif aldığı öne sürüldü.
Galatasaray’da forma giyen Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi’nin, Suudi Arabistan’dan dev bir teklif aldığı öne sürüldü.
İtalyan basınında yer alan habere göre Al Qadsiah, Icardi’ye yıllık 25 milyon euro maaşla 2 senelik sözleşme teklif etti.
Icardi, bu teklifi düşünmek için süre istedi.
31 yaşındaki santrforun Galatasaray'la Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.