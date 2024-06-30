Mauro Icardi'ye sürpriz teklif: Düşünmek için süre istedi

Galatasaray’da forma giyen Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi’nin, Suudi Arabistan’dan dev bir teklif aldığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre Al Qadsiah, Icardi’ye yıllık 25 milyon euro maaşla 2 senelik sözleşme teklif etti.

Icardi, bu teklifi düşünmek için süre istedi.

31 yaşındaki santrforun Galatasaray'la Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.