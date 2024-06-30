Fenerbahçe yıldız ismin bonservisini aldı! Sağlık kontrolü için İstanbul'da

Süper Lig devi Fenerbahçe milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldı.

Fenerbahçe yıldız ismin bonservisini aldı! Sağlık kontrolü için İstanbul'da

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon Atletico Madrid’den kiralanan Çağlar Söyüncü için kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, iki kulüp Çağlar Söyüncü’nün transferi için anlaşma sağladı.

Çağlar Söyüncü’nün sağlık kontrolü için İstanbul’da olduğu bildirildi.

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