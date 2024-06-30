Fransa'da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Thionville kentinde Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Fransa'da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Almanya sınırına yakın Thionville (Almancası Diedenhofen) kentinde dün gece yarısı bir düğüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı soruşturan Nancy Savcılığı'nın verdiği bilgiye göre gece yarısı saat 01.00'da yüzü maskeli, siyah giyinen üç saldırgan iki kalaşnikof ve bir av tüfeğiyle, önce "Eden Palace" adlı düğün salonunun önündeki üç kişiye, daha sonra ise salonun girişindeki iki kişiye ateş açtı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre France Info radyosu, düğün sahiplerinin Türk olduğunu duyurarak, saldırının ardından saldırganların 4x4 tipi araçla kaçtığını belirtti. Savcılık, saldırıda genç bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, üç kişinin ağır yaralandığını ve hayati tehlikelerinin sürdüğünü, iki kişinin ise hafif yaralandığını duyurdu.

Yerel La Republicain Lorrain gazetesi, hafif yaralananlardan birinin hamile bir kadın olduğunu ve yaşadığı şoku henüz atlatamadığını yazdı.

Savcılık olayı Moselle Organize ve Özel Suçlar Müdürlüğü'nün üstlendiğini belirterek, faillerin "organize suç bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüs" ile suçlandığını duyurdu.

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