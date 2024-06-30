İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 877'ye çıktı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 37 bin 877'ye yükseldi.

Son Güncelleme:
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 877'ye çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Son 24 saat içinde yaşanan trajik olaylarda, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde üç ayrı saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırılarda 43 Filistinli hayatını kaybederken, 111 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu ölenlerin toplam sayısının 37 bin 877'ye, yaralananların sayısının ise 86 bin 969'a ulaştığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında kalan cesetler olduğu, ancak İsrail engelleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Nijerya'da intihar saldırısı: 18 ölü, 42 yaralı Nijerya'da intihar saldırısı: 18 ölü, 42 yaralı
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı öldü: 2 kişinin durumu kritik Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı öldü
Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yarından itibaren 81 ilde geçerli olacak! Kuyumcular artık bu altınları almayacak Kuyumcular artık bu altınları almayacak
Arda Güler'den duygusal veda Arda Güler'den duygusal veda
Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor Kredi kartlarında yeni dönem!
Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı