İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 877'ye çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Son 24 saat içinde yaşanan trajik olaylarda, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde üç ayrı saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırılarda 43 Filistinli hayatını kaybederken, 111 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu ölenlerin toplam sayısının 37 bin 877'ye, yaralananların sayısının ise 86 bin 969'a ulaştığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında kalan cesetler olduğu, ancak İsrail engelleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA