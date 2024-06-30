Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı öldü: 2 kişinin durumu kritik

Sri Lanka'da denizde buldukları şişenin içindeki sıvıyı içen denizciler hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, sıvının ne olduğu hala bilinmezken balıkçılardan 4'ü yaşamını yitirdi. 2 balıkçının ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerinin tahmin edildiğini belirtirken, balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, sıvının verildiği diğer kişileri de arıyor.