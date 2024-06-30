Eskişehir'de kadın cinayeti! Evlenme teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle vurarak katletti

Eskişehir'de hakkında 'uzaklaştırma kararı' bulunan Necmettin Tepecik isimli erkek, 2 yıl önce evlenme teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle vurarak katletti. Tepecik, olaydan birkaç saat sonra intihar etmiş halde bulundu.

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Eskişehir'de kadın cinayeti! Evlenme teklifini reddeden kadını pompalı tüfekle vurarak katletti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'ta, işe gitmek için evinden çıkan ve servis durağına doğru giden 57 yaşındaki Hatice Usalan, yaklaşık 2 yıl önce evlilik teklifini reddettiği Necmettin Tepecik'in silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki Hatice Usalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Usalan'a pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Necmettin Tepecik, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar etmiş halde bulundu.

TEDBİR VE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTIRMIŞ

Hatice Usalan'ın son 2 yıldır sorun yaşadığı Necmettin Tepecik hakkında geçtiğimiz sene tedbir ve uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı, kendisine ulaşmasını engellemek için telefon numarasını değiştirdiği, ev adresini saklı tuttuğu öğrenildi.

Pompalı tüfekle öldürülen Hatice Usalan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Artvin'in Hopa ilçesine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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