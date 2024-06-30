Ceza kesilen kuryeden polislere tehdit! "Savcı tanıdığım var" diyerek isimlerini istedi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 2 Eylül Caddesi üzerinde, araç trafiğine kapalı caddede motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye, polis ekiplerinin denetimi esnasında durduruldu.

Caddeye motorlu araç girişinin yasak olmasından dolayı cezai işlem yapılan kurye, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Kendisine yazılan cezaya sinirlenen kurye, tartışma esnasında savcı bir yakınını arayacağını söyleyerek polislerden isimlerini ve telefon numaralarını istedi.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Devam eden tartışma sırasında görevi başındaki polislere mukavemet gösteren ve sesini yükselten kurye, ekipler tarafından ters kelepçeyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kaynak: İHA