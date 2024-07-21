Taksim'de Zincirleme Kapkaç! Vatandaşların Kabusu Oldular

Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli 2 kapkaççı, iki gün içerisinde 6 kişinin cep telefonunu çaldı. Kapkaç anları kameralara yansırken, zanlılar tutuklandı.

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Taksim'de Zincirleme Kapkaç! Vatandaşların Kabusu Oldular

iş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Zincirleme kapkaç yapan 2 şahıs tutuklandı.
Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli 2 şahıs, kaldırımlara çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin ve yürüyen vatandaşların yanına yaklaşıp, 4’ü kadın 6 kişinin telefonunu çaldı. 2 gün içerisinde 6 telefon çalan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaça uğrayan kişilerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

EVİNDE YAKALANDI

Çalışmalar çerçevesinde mağdurların ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adım adım takip etti. Onlarca saatlik görüntü kaydı izleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççıların 21 yaşındaki Yasin Y. ve 19 yaşındaki İbrahim Halil B. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Yasin Y. Sütlüce Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. İbrahim Halil B. ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yakalandı.

YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan kapkaççılardan 21 yaşındaki Yasin Y.‘nin 8 suç kaydı, 19 yaşındaki İbrahim Halil B.’nin yaşı kadar suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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