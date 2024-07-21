Önce Çaldı, Ardından Mail Atıp Özür Diledi! Evrenden İntikam Almak İstemiş

İzmir'de hırsızlık yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman olan hırsız, iş yerine mail atıp özür diledi. Çaldığı elbisenin parasını gönderen hırsız, 'Evrenden intikam almak için' hırsızlık yaptığını söyledi.

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Önce Çaldı, Ardından Mail Atıp Özür Diledi! Evrenden İntikam Almak İstemiş

İzmir'de Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

PİŞMAN OLUP MAİL ATTI

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.

EVRENDEN İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.

Kaynak: İHA

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İzmir Hırsızlık
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