Müşteri Gibi Davranıp Hırsızlık Yaptı, Yakalanınca 'Şeytana Uydum' Dedi

Adana'da müşteri gibi davranan hırsız, girdiği marketin kasasından 6 bin lira çaldı. Yakalanan hırsız, sorgusunda "Kasayı boş görünce şeytana uydum" dedi.

Müşteri Gibi Davranıp Hırsızlık Yaptı, Yakalanınca 'Şeytana Uydum' Dedi

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde 4 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında, Ali B., müşteri gibi davranıp girdiği Hüseyin Ç.'nin (32) marketinde bir süre dolaşıp, keşif yaptı. Market sahibi rafları düzenlediği sırada dalgınlığından faydalanan Ali B., yazar kasadan 6 bin lirayı çalıp kaçtı.

Hırsızlığı fark eden Hüseyin Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen ve 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.

'ŞEYTANA UYDUM, PARAYI DA HARCADIM'

Emniyete götürülen Ali B., sorgusunda, "Kasayı boş görünce şeytana uydum. Parayı da harcadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. tutuklandı.

Kaynak: DHA

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