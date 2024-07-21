AJet'te Bir Rötar Krizi Daha! Yolcularla Görevliler Birbirine Girdi

AJet'te rötarlı yolculuklara bir yenisi daha eklendi. Erzurum'da AJet hava yollarının 5 saatlik rötarı yolcuların tepkisine neden oldu.

Erzurum'da dün akşam 19, 20 ve 21.30'da planlanan Ankara, İstanbul seferlerinin 4 ve 5 saat gecikmeli olarak yapılması yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi. Duruma tepki gösteren yolcularla görevliler arasında yaşanan gerginlik üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Seferler 00.30'dan sonra gecikmeli olarak yapıldı. Yolcular ile görevliler arasında yaşanan gerginlik ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA