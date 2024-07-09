Fatih Altaylı'dan AJet İddiası! Arap Sermayesine mi Satılacak?

Teknik sorunlar, uçuşlarda rötarlar, yolcuların valizlerinin kaybolması gibi sorunların yaşandığı AJet gündemden düşmüyor. Gazeteci Fatih Altaylı, THY'nin yeni markası AJet'le ilgili sorunları değerlendirdiği yazısında THY personelinin iddialarını aktardı. Sivil Havacılık Müdürlüğü'nü de eleştiren Altaylı, 'Benim anlamadığım ise tüm bu rezalete Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün nasıl ve neden seyirci kaldığı' dedi.

Altaylı bugünkü yazısında, firmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Gayet güzel bir operasyon yürüten Anadolu Jet kapatılıp, yerini A Jet denilen ne idüğü belirsiz şirkete bırakınca Türk havacılığının başına ciddi bir bela açıldı.

Telefonum, mesaj kutum, Whatsapp’ım, e-mailim A Jet’ten şikayet eden yüzlerce mağdurun mesajları ile dolu.

Çevremizde de şahsen tanıdığımız belki yüzlerce mağdur var.

Hiçbir uçakları zamanında kalkmıyor, pilotlar uçuşa dakikalar kala “Mesaim bitti” diyerek kokpiti terk ediyor. Uçakları yolculara hiçbir bilgi vermeden yoldan dönüyor ve yolculara “Kızmayın size hamburger ısmarlayacağız” anonsuyla alay eder gibi Burger King’e davet ediliyor.

AJet’de rezaletlerin sonu gelmiyor.

THY personelinin iddiası, A Jet’in muhtemelen Arap sermayesine satılmak üzere organize edildiği, bu yüzden Anadolu Jet’in THY ile ortak kullandığı rezervasyon ve planlama sisteminden ayrıldığı, sorunların da bundan kaynaklandığı.

Benim anlamadığım ise tüm bu rezalete Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün nasıl ve neden seyirci kaldığı.'