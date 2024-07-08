'Kulağımıza Gelen Duyumlar Var' Diyerek Sıkıştırdı: CHP'li Vekilden THY Ve Ajet'e Zor Sorular!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son günlerde teknik sorunlar, uçuşlarda rötarlar, yolcuların valizlerinin kaybolması gibi sorunlarla gündem olan Ajet hava yolu şirketine ilişkin açıklamalarda bulundu. THY’nin 2,5 milyar TL sermayeli yatırım şirketi kurmasını sert sözlerle eleştiren Karabat, “Lafa gelince özel şirket gibi davranan, ama gerçekte AKP’lilerin istihdam edildiği rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez” dedi.

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'Kulağımıza Gelen Duyumlar Var' Diyerek Sıkıştırdı: CHP'li Vekilden THY Ve Ajet'e Zor Sorular!

Türk Hava Yolları’nın (THY) 2,5 milyar TL sermayeli yatırım şirketi olan Ajet hava yolları son dönemde skandallarla gündeme geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bu duruma sessiz kalmayarak tepki gösterdi. “Yolcuların şikayetleri, rötarlar, kötü hizmet arşa çıkmış durumda” diyen Karabat, THY’nin 2,5 milyar TL sermayeli yatırım şirketi kurmasını da sert sözlerle eleştirdi.

YANDAŞLARIN İSTİHDAM ÜSSÜ

Türk Hava Yolları’nın “yandaşların istihdam üssü haline getirildiğini” söyleyen Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “THY, 2,5 milyar TL gibi dev bir bütçe ile şirket kuruyor. Hangi sektörlere yatırım yapılacak? Enerji, gayrimenkul, gıda mı? Buralarda kimler istihdam edilecek? Hazır şirketler mi satın alınacak? Neye göre bu planlamalar yapıldı?”

“THY YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPMALIDIR”

AJet’e ilişkin bazı iddiaların da kendilerine ulaştığını ifade eden Karabat, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kulağımıza gelen bazı duyumlar var. Özellikle AJet ile ilgili… THY yönetimi çıkıp ayrıntılı açıklama yapmak zorundadır. THY ve AJet’in sorunları ortada dururken, bir yatırım şirketine odaklanmak ne kadar doğru?”

Ülkenin önde gelen kurumlarından biri olan THY’nin mevcut yönetim yapısını da eleştiren Karabat; “Lafa gelince özel şirket gibi davranan, ama gerçekte AKP’lilerin istihdam edildiği rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez.” dedi.

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