Taksim'de Norveç vatandaşı genci darbedip, gasp ettiler!

İstanbul Beyoğlu Taksim’de sabaha karşı gece kulübünden çıkan Norveç vatandaşı genci, 5 şüpheli ara sokakta darbetti. Şahıslardan biri ardından gencin cep telefonunu gasp ederek kaçtı.

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İstanbul Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, gece kulübüne giden Norveç vatandaşı Rebar A.A., sabaha karşı mekandan ayrıldı.

Ardından gencin önünü kesen 5 şüpheli, ondan para istedi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahıslar onu darbetmeye başladı. Bir süre sonra şahıslardan biri gencin 25 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Şahıslar ardından koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

POLİS, GASPÇIYI YAKALADI

Olayın ardından gencin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Bu neticede gencin ifadesine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda şahısların kimliğini tespit eden polis, telefonu gasp eden kişinin ise Sergen A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahıs, Tarlabaşı’nda bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

GASPÇI ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen suç makinesi şahıs, ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece 'gasp (yağma)' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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