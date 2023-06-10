İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Hatay'da bir asker şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı âli olsun." açıklamasıyla acı haberi duyurdu.