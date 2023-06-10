Adana'da sulama kanalında ceset bulundu!
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bulunan sulama kanalında hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler sudan çıkardıkları erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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