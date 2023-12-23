Taksicilerden Mart TAG şoförüne tehdit: Seni buraya gömerim

Martı İleri Teknoloji firmasının "Martı Tag" uygulamasında çalışan bir otomobilin şoförü taksiciler tarafından durdurulup tehdit edildi.

Taksiciler, şoförü tehdit ettikleri anları cep telefonuyla video olarak kaydedip, sosyal medyada yayınladı.

Tehditler savuran taksici Martı TAG sürücüsünün aracının anahtarını da aldı ve "Bir arkadaş geldi dokunmadık ona. Bak bu iki. Ben fabrikalar mahallesinde taksiciyim. Ben fabrikalar mahallesinde, ev geçindiriyorum ekmek kazanıyorum. Seni benim mahallemde bir daha burada görürsem yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez..." ifadelerini kullandı.

Aracın plakasını diğer taksicilere de göndereceklerini söyleyen taksici, "Senin plakanı şimdi aldım, cemiyete de göndereceğim. Plakanı kafama da yazdım. Seni yolda da görürüm, denk düşeriz, o zaman senin arabanda bir müşteri görürsem, nereden aldığının bir önemi yok, hapse de girecek olsam... Bu sana son uyarım. Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz. Ekmeğime kimse mani olamaz Allah'tan başka. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim" dedi.

Son günlerde, Martı TAG sürücülerinin tehdit edildiği çok sayıda video sosyal medyada paylaşıldı.