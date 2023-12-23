Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şoförü rehin alındı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir şahıs, TIR şoförünü silahla rehin aldı.

Şüpheli, polislerin uzaklaşması için havaya ateş açarak seyir halindeki TIR şoförünü, "Gişelerde durursan, ölürüz" diyerek tehdit etti. Polis ve jandarma ekipleri yaşanan olay sonrası yolu keserek trafiği durdurdu.

Şüpheli şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ve jandarma ekiplerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

Şoförü silahla rehin alan şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak silahını yaptığı yayında izleyenlere doğrulttu.