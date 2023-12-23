HSK'den 'güz kararnamesi' açıklaması: Sıkıntılar gözetildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 21 Aralık tarihli güz kararnamesinde bazı hakim ve Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinde yapılan değişikliğe ilişkin yapılan eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, öncelikle mazeretlerine ilişkin taleplerinin dikkate alındığı belirtilerek, görev değişiklği hakkında yayımlanan haberlerin "yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı" olduğu savunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan güz kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak, ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."

NE OLMUŞTU?

HSK'nin güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmişti. Buna göre, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz'ın Yargıtay Savcılığı'na, Dilan Polat soruşturmasını yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı bildirilmişti.