Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kaza, gece saatlerinde Kaş- Seydikemer ana yolu Ova Mahallesinde gerçekleşti.

Seydikemer istikametinden Kaş istikametine ilerleyen M.Ç.'nin idaresindeki araç yoldan çıktı. Toprak alana savrulan otomobil ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araç içerisinden çıkarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Kaş devlet hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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