Taht kavgaları sürerken Menzil külliyesinde yangın

Menzil Cemaati'nde taht kavgalar sürerken Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde yangın çıktı.

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Taht kavgaları sürerken Menzil külliyesinde yangın

Menzil Cemaati’nin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde yangın çıktı.

Menzil Tarikatı, liderleri Abdülbaki Erol'un ölümü sonrasında oğulları arasında yaşananlar sebebiyle bölünmüştü. Erol’un üç oğlu da ‘tövbe verme’ yetkisine sahip olurken, müritlere istedikleri lidere bağlanma özgürlüğü verilmişti.

Menzil tarikatı, bu sefer ise bir yangınla gündeme geldi. Menzil’in merkezi olan Kahta ilçesinin Menzil köyünde inşaatı devam eden külliyede yangın çıktı.

Yangın sonrası binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi.

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