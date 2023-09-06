Su baskını nedeniyle kapatılan metrolar yarın açılıyor

İstanbul’da dün meydana gelen yoğun sağanak sonucu Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere birçok noktada su baskınları yaşandı. M3 metrosunda 4 istasyon su baskını nedeniyle kapatıldı. Metro İstanbul, kapatılan istasyonların yarın açılmasını hedeflediklerini duyurdu.

Konu hakkında Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul’un kuzeybatısında dün akşam meydana gelen yoğun yağış nedeniyle M3 Metro Hattımızın Kayaşehir Merkez, Şehir Hastanesi, Siteler ve Turgut Özal istasyonları işletmeye kapatılmıştır. Dün gece olayın gerçekleştiği saatten bu yana istasyonlarımızda güvenlik, temizlik, işletme, teknik bakım ve onarım ekiplerimiz 365 personel ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için çalışmalara aralıksız devam etmektedir. İstasyonlarımızı bazı eksiklerle de olsa yarın hizmete açabilmeyi hedefliyoruz.