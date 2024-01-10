Tahliye edilen gazeteci Furkan Karabay'dan ilk paylaşım: Karanlıkla savaşmaya devam

Tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, 'hapisteki onurlu insanları tanımasına vesile oldukları gerekçesiyle' tutuklama kararı veren hakim ve savcıya teşekkür etti.

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Tahliye edilen gazeteci Furkan Karabay'dan ilk paylaşım: Karanlıkla savaşmaya devam

Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla hukuksuzca tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, tahliye edilmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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Paylaşımında, kendisini tutuklamaya sevk ederken kendisine ‘gazetecilik dersi vermeye çalışan’ savcıya ve hakkında tutuklama kararı veren halime teşekkür eden Karabay, “Hapisteki onurlu insanları 10 günlük de olsa yakından tanımama vesile oldular” dedi.

Karabay, “Karanlığın üzerine yürümeye devam” dediği paylaşımının tamamında şunları yazdı:

“Beni tutuklamaya sevk eden gazetecilik dersi vermeye çalışan savcıya, soru sormadan tutuklama kararı veren hakime teşekkür ederim, hapisteki onurlu insanları 10 günlük de olsa yakından tanımama vesile oldular. Telefonum Emniyet’te olduğu için arayan soranlara dönüş yapamadım kusura bakmayın. Teşekkür ederim her şey için. Karanlığın üzerine yürümeye devam…

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Asi ruhumuzla, coşkun kanlarımızla, hararetli vicdanlarımızla, sökülmeyen dişlerimizle bu memleketi namussuzlara karşı müdafaa edeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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