20 yıl önce işlediği cinayeti zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti: 'Yalan söyledim, beni tahliye edin'

20 yıl önce cinayet işleyen şahıs çektiği vicdan azabına dayanamadı, zaman aşımına 15 gün kala polise teslim olarak suçunu itiraf etti.

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20 yıl önce işlediği cinayeti zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti: 'Yalan söyledim, beni tahliye edin'

Antalya'da 20 yıl önce işlediği cinayeti itiraf ederek polise teslim olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 9 Temmuz 2003'te Selami Canpolat, Yediemin deposunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen zanlı yakalanamazken, 20 yıllık zaman aşımına 15 gün kala cinayet zanlısı polise teslim oldu.

'VİCDAN AZABI DUYUYORUM'

Karıştığı bir kavga nedeniyle hastaneye giden Mehmet A, buradaki polislere Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini belirtti.

Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürülen Mehmet A. vicdan azabı duyduğunu belirterek, 20 yıl önce Selami Canpolat'ı Kazım Ç'nin azmettirmesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

'YALAN UYDURDUM, ALTINDA KALDIM'

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Mehmet A. ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Mehmet A. mahkemeyi uğraştırdığı için özür dilediğini ifade ederek, "Bir yalan uydurdum ancak altında kaldım. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca uyuşturucu tedavisi görmek istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

20 yıl önce işlediği cinayeti zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti: 'Yalan söyledim, beni tahliye edin' - Resim : 1

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