İstanbul'da sabah çilesi: Altunizade'de metrobüs arızasıyla insan seli oluştu

Metrobüs arızası nedeniyle yoğun kalabalığın oluştuğu Altunizade metrobüs durağında, seferlerde de aksaklık yaşandı.

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İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı.

Kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, metrobüse binebilmek için durağın içerisinde ve üst geçitte yağmurlu havada bekledi.

Öne sürülene göre, Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı.

İstanbul'da sabah çilesi: Altunizade'de metrobüs arızasıyla insan seli oluştu - Resim : 1

Seferler aksayınca durakta adeta insan seli oluştu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse binebilmek için durakta, merdivenlerde ve üst geçitte oluşan yoğunlukta sıra bekledi.

Yoğunluk metrobüs seferlerinin normale dönmesiyle bir süre sora sonlandı.

Durakta ve üst geçitte oluşan insan yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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