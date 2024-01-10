Naci Görür Çorum'daki depremi böyle değerlendirdi: 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor'

Çorum’da gece saatlerinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye’de deprem bilimi denilince akla ilk gelen isimlerden olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorum’da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşımda bulunan görür, “KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Görür paylaşımında, “Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle” diye yazdı.