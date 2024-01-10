TÜİK verileri açıkladı: Türkiye'de işsizlik artış gösterdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, işsizlik oranı Kasım 2023 döneminde, bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 9 seviyesine çıktı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 21,3'den yüzde 22,7'ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

ERKEKLERDE YÜZDE 7,5, KADINLARDA YÜZDE 11,8

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi