Kadıköy'deki hastane ruh sağlığı hastalarını AKP'li Tevfik Göksu'nun yönettiği Esenler Belediyesi'ne emanet etti: 'İBB ya da Kadıköy Belediyesi'ne soruldu mu?'

İstanbul Kadıköy’de bulunan Göztepe Şehir Hastanesi’nin talebiyle AKP’li Tevfik Göksu’nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’nin ruh sağlığı hastaları için etkinlikler düzenleyeceği ortaya çıktı. Göksu’nun Belediye Meclisi’nden yetki aldığı bildirildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 30 Kasım 2023 tarihinde Tevfik Göksu’nun yönettiği AKP’li Esenler Belediyesi’ne bir yazı gönderdi. Hastane Esenler Belediyesi’nden, “Ruh sağlığı servisindeki hastalar için, hastanenin bahçesinde etkinlikler düzenlenmesini” istedi.

Hastaneden belediyeye gönderilen yazıda, “Ruh sağlığı ve hastalıkları yataklı servisinin bahçesinin hastaların açık alanda vakit geçirebilme, sosyal, spor ve sanat etkinliklerine katılabilme, hareket kabiliyetlerinin ve işlevselliklerinin arttırılması için çeşitli faaliyetlerde bulunabilme ve böylelikle ruhsal tedavi süreçlerine iyileşmelerine katkı sunabilmek adına önemli boşluğu dolduracağı, yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağı” ifade edilerek, Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin etkinlikler düzenlemesi talep edildi.

CHP’Lİ ÜYELER İTİRAZ ETTİ AMA…

Esenler Belediye Meclisi’nin ocak ayı oturumuna sunulan teklif ile hastane ile belediye arasında protokol imzalanabilmesi için yetki istendi. CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu ile Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş’a protokol yapma yetkisi verildi. Esenler Belediyesi’nin ruh sağlığı servisindeki hastalar için ne tür etkinlikler düzenleyeceği, Kadıköy’deki Göztepe Şehir Hastanesi yönetiminin neden Esenler Belediyesi’nden böyle bir talepte bulunduğu ise merak konusu. CHP’li Meclis Üyesi Nazife Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Bu hastane Kadıköy ilçesi sınırları içinde. Ancak neden Esenler Belediyesi’nden böyle bir talepte bulunduklarını bilmiyoruz ve merak ediyoruz. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nden böyle bir talepleri oldu mu?’ diye de sormak istiyorum” ifadelerini kullandı.